Stroboframe Folding Flip Bracket 310-625EX держатель для вспышки

Характеристики:
- расстояние от вспышки до объектива, мм – 115
- высота держателя, мм – 225
- вес, г – 250
Москва
Малая Семеновская 3с6
Stroboframe Folding Flip Bracket 310-625EX – компактный, легкий, удобный в использовании держатель для вспышки. Подходит для всех 35-миллиметровых камер. Изготовлен из алюминия. Конструкция держателя позволяет носить его в кармане жилета или сумки.
Характеристики:
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