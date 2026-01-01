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Stroboframe Folding Flip Bracket 310-625EX держатель для вспышки

Stroboframe Folding Flip Bracket 310-625EX держатель для вспышки

Stroboframe
Артикул: NVF-7376

Stroboframe Folding Flip Bracket 310-625EX – компактный, легкий, удобный в использовании держатель для вспышки. Подходит для всех 35-миллиметровых камер. Изготовлен из алюминия. Конструкция держателя позволяет носить его в кармане жилета или сумки.

Описание

Характеристики:

  • расстояние от вспышки до объектива, мм – 115
  • высота держателя, мм – 225
  • вес, г – 250

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