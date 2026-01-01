Novoflex UNIMARM площадка с 2 гибкими кронштейнами

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Novoflex UNIMARM представляет собой стабилизированную пластину с двумя гибкими кронштейнами длиной 49,5 см каждый. На концах имеются небольшие шаровые головы. Платформа оснащена винтами на 1/4" и 3/8", на которые можно установить различные кронштейны, шаровые головы и др. аксессуары. Размеры основной плиты, см – 24х7,9х4.
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