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Novoflex UNIMARM площадка с 2 гибкими кронштейнами

Novoflex UNIMARM площадка с 2 гибкими кронштейнами

Novoflex
Артикул: OLE-0157

Novoflex UNIMARM представляет собой стабилизированную пластину с двумя гибкими кронштейнами длиной 49,5 см каждый. На концах имеются небольшие шаровые головы. Платформа оснащена винтами на 1/4" и  3/8", на которые можно установить различные кронштейны, шаровые головы и др. аксессуары. Размеры основной плиты, см – 24х7,9х4.

 

 

Описание

Novoflex UNIMARM площадка с 2 гибкими кронштейнами

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