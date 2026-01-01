Артикул: OLE-1650

KUPO KS-109 Folding Flash Bracket складное крепление для камеры/вспышки

Двойное Г-образное крепление служит для установки вспышек под необходимым углом относительно камеры. Поворотная планка мгновенно закрепляется в вертикальном или горизонтальном положении с помощью блокировочной рукоятки. В комплекте штифт 5/8"(16 мм) для установки стандартных выносных вспышек.





