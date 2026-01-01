Особенности:
- складывается и удобно помещается в сумку для камеры
- удобная накладка на рукоятке из пеноматериала
Характеристики:
- 1 колено, 2 секции диаметром 30-25 мм
- Максимальная длина 37,8 см
- Длина в сложенном виде 24,5 см
- Вес 0,545 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-109 Folding Flash Bracket складное крепление для камеры/вспышки
Двойное Г-образное крепление служит для установки вспышек под необходимым углом относительно камеры. Поворотная планка мгновенно закрепляется в вертикальном или горизонтальном положении с помощью блокировочной рукоятки. В комплекте штифт 5/8"(16 мм) для установки стандартных выносных вспышек.
Особенности:
Характеристики:
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