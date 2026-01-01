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KUPO KS-109 Folding Flash Bracket складное крепление для камеры/вспышки
KUPO KS-109 Folding Flash Bracket складное крепление для камеры/вспышки

KUPO KS-109 Folding Flash Bracket складное крепление для камеры/вспышки

Kupo
Артикул: OLE-1650

KUPO KS-109 Folding Flash Bracket складное крепление для камеры/вспышки

Двойное Г-образное крепление служит для установки вспышек под необходимым углом относительно камеры. Поворотная планка мгновенно закрепляется в вертикальном или горизонтальном положении с помощью блокировочной рукоятки. В комплекте штифт 5/8"(16 мм) для установки стандартных выносных вспышек.


Описание

Особенности:

  • складывается и удобно помещается в сумку для камеры
  • удобная накладка на рукоятке из пеноматериала


Характеристики:

  • 1 колено, 2 секции диаметром 30-25 мм
  • Максимальная длина 37,8 см
  • Длина в сложенном виде 24,5 см
  • Вес 0,545 кг

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