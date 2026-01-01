images
images
images
FST UB-05 держатель для накамерной вспышки
FST UB-05 держатель для накамерной вспышки
FST UB-05 держатель для накамерной вспышки

FST UB-05 держатель для накамерной вспышки

FST
Артикул: DAN-8758

 Кронштейн FST UB-05 для накамерной вспышки выполнен из прочных и качественных материалов, имеет легкий вес, крепление Bowens, есть возможность установки вспышки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, также позволяет установить фотозонт.

Описание

Преимущества:

1. Возможность быстрой установки вспышки.
2. Компактность и легкий вес держателя.
3. Уникальное крепление позволяет устанавливать накамерные вспышки как вертикально, так и горизонтально путем поворота корпуса вспышки в кронштейне.
4. Наличие крепления Bowens позволяет использовать быстрораскладные октабоксы FST QSF-65 и QSF-90 , а также большое количество других светоформирующих насадок, таких как рефлекторы, тубусы, портретные тарелки, софтбоксы и т.п.
5. Наличие отверстия для установки фотозонта.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.