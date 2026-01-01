FST UB-05 держатель для накамерной вспышки

Преимущества:
1. Возможность быстрой установки вспышки.
2. Компактность и легкий вес держателя.
3. Уникальное крепление позволяет устанавливать накамерные вспышки как вертикально, так и горизонтально путем поворота корпуса вспышки в кронштейне.
4. Наличие крепления Bowens позволяет использовать быстрораскладные октабоксы FST QSF-65 и QSF-90 , а также большое количество других светоформирующих насадок, таких как рефлекторы, тубусы, портретные тарелки, софтбоксы и т.п.
5. Наличие отверстия для установки фотозонта.