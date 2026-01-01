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П-Фото (1306) держатель для вспышки и зонта

П-Фото (1306) держатель для вспышки и зонта

П-Фото
Артикул: NVF-507

Fotokvant (1306) – держатель для накамерной вспышки необходим для соединения портативной вспышки с зонтом. Устанавливается на стандартный вал 5/8" стойки или системную трубу.

Описание

П-Фото (1306) держатель для вспышки и зонта

Комплектация

(1306)

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