П-Фото (1306) держатель для вспышки и зонта

Арт. FTR-953Grifon T-101 зонт просветный белого цвета 101 см
Наличие
более 10 шт
Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant (1306) – держатель для накамерной вспышки необходим для соединения портативной вспышки с зонтом. Устанавливается на стандартный вал 5/8" стойки или системную трубу.
(1306)
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Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
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