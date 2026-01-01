images
П-Фото (1085-2) штативная голова для вспышки

П-Фото (1085-2) штативная голова для вспышки

П-Фото
Артикул: FTR-1276

П-Фото (1085-2) – двухзвенная штативная голова для фотозонта.

С горячим и холодным башмаками под вспышки. Угол наклона ±90 град. Имеется посадочное гнездо на 3/8", отверстие для зонта 9 мм. Может поставляться в двух цветах: металлик и черный.

Описание

П-Фото (1085-2) штативная голова для вспышки

Комплектация

(1085-2)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Праздничная фотосъемка с гирляндами
Праздничная фотосъемка с гирляндами
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.