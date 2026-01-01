П-Фото (1085-2) штативная голова для вспышки

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1085-2) – двухзвенная штативная голова для фотозонта.
С горячим и холодным башмаками под вспышки. Угол наклона ±90 град. Имеется посадочное гнездо на 3/8", отверстие для зонта 9 мм. Может поставляться в двух цветах: металлик и черный.
(1085-2)
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