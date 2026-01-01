П-Фото (1083-2) штативная голова

Артикул: FTR-1272

П-Фото (1083-2) – двухзвенная штативная голова для фотозонта с двумя горячими башмаками под вспышки.

Угол наклона ±90 град. Имеется посадочное гнездо на 3/8", отверстие для зонта 9 мм. Выпускается в двух цветах – металлик и черный.