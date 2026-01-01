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П-Фото (1089) штативная голова

П-Фото (1089) штативная голова

П-Фото
Артикул: FTR-1266

Fotokvant (1089) – двухзвенная штативная голова для фотозонта с двойным винтом под осветитель. Угол наклона ±90 град. Имеется два посадочных гнезда на 1/4" и 3/8", отверстие для зонта 9 мм. Выпускается в двух цветах – металлик и черный.

Описание

П-Фото (1089) штативная голова

Комплектация

(1089)

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