П-Фото (1089) штативная голова

Артикул: FTR-1266

Fotokvant (1089) – двухзвенная штативная голова для фотозонта с двойным винтом под осветитель. Угол наклона ±90 град. Имеется два посадочных гнезда на 1/4" и 3/8", отверстие для зонта 9 мм. Выпускается в двух цветах – металлик и черный.