Raylab SCG8080 софтбокс для накамерной вспышки с сотами и адаптером

- Характеристики:
- Тип - быстроскладной
- Размер/ диаметр - см:80*80
- Количество спиц/дуг - 4
- Вес в упаковке - 1.4 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс Raylab RL-SCG8080 – легкий, компактный и быстрораскладной софтбокс для фотосъёмки. Внутренняя поверхность выполнена из серебристого материала, обеспечивающего максимальное отражение. Для получения более мягкого и направленного света в комплект входят 2 белых диффузора (рассеивателя) и соты. Система очень просто и быстро собирается и складывается при помощи классического пружинного механизма. Сумка для транспортировки и хранения делает комплект особенно компактным и удобным.
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