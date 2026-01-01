Raylab SCG4040 софтбокс для накамерной вспышки с сотами и адаптером

Артикул: DAN-7725

Софтбокс Raylab RL-SCG4040 – легкий, компактный и быстроскладной софтбокс для фотосъёмки. Внутренняя поверхность выполнена из серебристого материала, обеспечивающего максимальное отражение. Для получения более мягкого и направленного света в комплект входят 2 белых диффузора (рассеивателя) и соты. Система очень просто и быстро собирается и складывается при помощи классического пружинного механизма. На адаптере в комплекте используется байонетное крепление Bowens, что позволяет его использовать с широким спектром аксессуаров, таких как портретные тарелки, стрипбоксы и многие другие. На креплении есть дополнительное отверстие для фотозонта. Адаптер совместим со всеми накамерными вспышками. Его легко можно установить на стойку или штатив. Сумка для транспортировки и хранения делает комплект особенно компактным и удобным.