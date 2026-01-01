Raylab RL-SCG55 октобокс для накамерной вспышки

Описание

Октобокс Raylab RL-SCG55 – легкий, компактный и быстроскладной октобокс для фотосъёмки. Отлично подходит для мобильных студий, блогеров, репортажной, свадебной и домашней съёмки. Защелки в пазах октобокса надёжно фиксируют спицы и отпускают их при повторном нажатии вниз. Внутренняя поверхность выполнена из серебристого материала, обеспечивающего максимальное отражение. Для получения более мягкого и направленного света в комплект входят 2 белого диффузора (рассеивателя). Специальные отверстия в ручке позволяют установить адаптер на стойку или использовать как адаптер под вспышку или зонт.

Характеристики