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Raylab RL-SCG55 октобокс для накамерной вспышки
Raylab RL-SCG55 октобокс для накамерной вспышки
Raylab RL-SCG55 октобокс для накамерной вспышки
Raylab RL-SCG55 октобокс для накамерной вспышки
Raylab RL-SCG55 октобокс для накамерной вспышки

Raylab RL-SCG55 октобокс для накамерной вспышки

Raylab
Артикул: DAN-7702

Raylab RL-SCG55 - быстроскладной октобокс.

Идеален для мобильных студий, блогеров и репортажной съемки. Диаметр - 55 см.

Описание

Октобокс Raylab RL-SCG55 – легкий, компактный и быстроскладной октобокс для фотосъёмки. Отлично подходит для мобильных студий, блогеров, репортажной, свадебной и домашней съёмки. Защелки в пазах октобокса надёжно фиксируют спицы и отпускают их при повторном нажатии вниз. Внутренняя поверхность выполнена из серебристого материала, обеспечивающего максимальное отражение. Для получения более мягкого и направленного света в комплект входят 2 белого диффузора (рассеивателя). Специальные отверстия в ручке позволяют установить адаптер на стойку или использовать как адаптер под вспышку или зонт.

Характеристики

  • Тип: быстроскладной
  • Диаметр, см: 55
  • Модификация: октобокс для накамерной вспышки Raylab RL-SCG
  • Байонет: Type S
  • Количество спиц/дуг: 8
  • Внутренний рефлектор: в комплекте
  • Внешний рефлектор: в комплекте
  • Вес без упаковки: 1.70 кг
  • Вес в упаковке, кг: 2 кг
  • Название модификации: RL-SCG55
  • Коллекция: BLOGGER
  • Размер в упаковке: 50×20×20 см

Комплектация

  • Адаптер - 1 шт.
  • Октобокс - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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