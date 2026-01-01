Raylab RL-SCG55 октобокс для накамерной вспышки

Октобокс Raylab RL-SCG55 – легкий, компактный и быстроскладной октобокс для фотосъёмки. Отлично подходит для мобильных студий, блогеров, репортажной, свадебной и домашней съёмки. Защелки в пазах октобокса надёжно фиксируют спицы и отпускают их при повторном нажатии вниз. Внутренняя поверхность выполнена из серебристого материала, обеспечивающего максимальное отражение. Для получения более мягкого и направленного света в комплект входят 2 белого диффузора (рассеивателя). Специальные отверстия в ручке позволяют установить адаптер на стойку или использовать как адаптер под вспышку или зонт.
Характеристики
- Тип: быстроскладной
- Диаметр, см: 55
- Модификация: октобокс для накамерной вспышки Raylab RL-SCG
- Байонет: Type S
- Количество спиц/дуг: 8
- Внутренний рефлектор: в комплекте
- Внешний рефлектор: в комплекте
- Вес без упаковки: 1.70 кг
- Вес в упаковке, кг: 2 кг
- Название модификации: RL-SCG55
- Коллекция: BLOGGER
- Размер в упаковке: 50×20×20 см