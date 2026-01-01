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Lumifor LS-8080-F2 софтбокс для накамерной вспышки 80 см с кронштейном

Lumifor LS-8080-F2 софтбокс для накамерной вспышки 80 см с кронштейном

Lumifor
Артикул: NVF-5334

Lumifor LS-8080-F2 – быстро раскладной софтбокс стробиста для накамерной вспышки 80 см. Комплектуется адаптером для крепления накамерной вспышки и установки на студийную стойку. Имеет небольшой вес и компактный форм фактор. Является идеальным решением для выездной съемки.  В комплекте сумка для переноски.

Описание

Характеристики:

  • форм фактор – быстро раскладной;
  • размер, см – 80x80;
  • применение – для накамерных вспышек;

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