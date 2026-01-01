Lumifor LS-8080-F2 софтбокс для накамерной вспышки 80 см с кронштейном

Характеристики:
- форм фактор – быстро раскладной;
- размер, см – 80x80;
- применение – для накамерных вспышек;
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LS-8080-F2 – быстро раскладной софтбокс стробиста для накамерной вспышки 80 см. Комплектуется адаптером для крепления накамерной вспышки и установки на студийную стойку. Имеет небольшой вес и компактный форм фактор. Является идеальным решением для выездной съемки. В комплекте сумка для переноски.
Характеристики:
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Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
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