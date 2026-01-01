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Lumifor LS-5050-F2 софтбокс для накамерной вспышки 50 см с кронштейном

Lumifor LS-5050-F2 софтбокс для накамерной вспышки 50 см с кронштейном

Lumifor
Артикул: NVF-5332

Lumifor LS-5050-F2 – быстро раскладной софтбокс стробиста для накамерной вспышки 50 см. Комплектуется адаптером для крепления накамерной вспышки и установки на студийную стойку. Имеет небольшой вес и компактный форм фактор. Является идеальным решением для выездной съемки.  В комплекте сумка для переноски.

 

Описание

Характеристики:

  • форм фактор – быстро раскладной;
  • размер, см – 50x50;
  • применение – для накамерных вспышек;

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Наличие
более 10 шт

Grifon SFUV-6060 –быстрораскладной софтбокс 60х60 см для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия. Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.

3 560 ₽
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