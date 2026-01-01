Godox SFGV5050 софтбокс для накамерных вспышек с сотами

Описание

Софтбокс Godox SFGV5050 предназначен для использования с накамерной вспышкой, предназначен для выездых фотосъемок, а так же для небольших фотостудий и съемок в домашних условиях. Комплект идет с сумкой , подходящей для удобной переноски и хранения.

Закрытая конструкция данного софтбокса позволяет даже при небольшой мощности вспышки заполняеть его светом, избегать нежелательных бликов и потерь светового потока. А отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Внутренний рассеиватель крепится к эластичной ленте внутри софтбокса, а внешний – к козырьку софтбокса с помощью ленты- липучки. Рядом с внешним рассеивателем на липучку прикрепляются тканевые соты. Соты помогают в формировании плавного перехода от центра светового пятна к краю, что дает возможность лучше контролировать освещенность деталей объекта и избегать резких теней.







Особенности: