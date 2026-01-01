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Godox SFGV5050 софтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV5050 софтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV5050 софтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV5050 софтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV5050 софтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV5050 софтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV5050 софтбокс для накамерных вспышек с сотами

Godox SFGV5050 софтбокс для накамерных вспышек с сотами

Godox
Артикул: DAN-8726

Переносной складной софтбокс Godox SFGV5050 для накамерных вспышек с сотами, размером 50x50 см, с кронштейном-адаптером с байонетом Bowens.

Описание

Софтбокс Godox SFGV5050 предназначен для использования с накамерной вспышкой, предназначен для выездых фотосъемок, а так же для небольших фотостудий и съемок в домашних условиях. Комплект идет с сумкой , подходящей для удобной переноски и хранения.

Закрытая конструкция данного софтбокса позволяет даже при небольшой мощности вспышки заполняеть его светом, избегать нежелательных бликов и потерь светового потока. А отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Внутренний рассеиватель крепится к эластичной ленте внутри софтбокса, а внешний – к козырьку софтбокса с помощью ленты- липучки. Рядом с внешним рассеивателем на липучку прикрепляются тканевые соты. Соты помогают в формировании плавного перехода от центра светового пятна к краю, что дает возможность лучше контролировать освещенность деталей объекта и избегать резких теней.


Особенности:

  • Байонетное крепление Bowens.
  • Возможность крепления горизонтально или вертекально крепление вспышки.
  • Собирается и разбирается за пару минут.
  • Подходит для выездной съемки.
  • Имеет чехол для хранения и перемещения.
  • Регулировка угла наклона кронштейна-адаптера.


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