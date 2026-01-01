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Yongnuo SF-18 батарейный блок для вспышек Nikon SB-900
Yongnuo SF-18 батарейный блок для вспышек Nikon SB-900
Yongnuo SF-18 батарейный блок для вспышек Nikon SB-900

Yongnuo SF-18 батарейный блок для вспышек Nikon SB-900

Yongnuo
Артикул: NVF-7764

Yongnuo SF-18 – батарейный блок для вспышек Nikon SB-900. Аналог батарейного блока Nikon SD-9A, предназначен для увеличения числа импульсов вспышки от одного комплекта батарей и ускорения времени перезаряда вспышки.

Описание

Батарейный блок можно закрепить на камере в штативном гнезде с помощью фиксирующего винта или использоваться в специальном чехле для переноски в кармане, кофре или на ремне. Чехол-кофр открывается с двух сторон, что позволяет заменять батареи недоставая батарейный блок из чехла. Форм-фактор данного источника питания выполнен на 8 АА-батарей, что увеличивает скорость перезарядки вспышки. Питание осуществляется от батарей или аккумуляторов АА (наличие батарей или аккумуляторов во вспышке, при использовании внешнего источника питания обязательно).

Характеристики:

  • габариты, мм – 69х158х25
  • вес, г – 170

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