Yongnuo SF-18 батарейный блок для вспышек Nikon SB-900

Описание

Батарейный блок можно закрепить на камере в штативном гнезде с помощью фиксирующего винта или использоваться в специальном чехле для переноски в кармане, кофре или на ремне. Чехол-кофр открывается с двух сторон, что позволяет заменять батареи недоставая батарейный блок из чехла. Форм-фактор данного источника питания выполнен на 8 АА-батарей, что увеличивает скорость перезарядки вспышки. Питание осуществляется от батарей или аккумуляторов АА (наличие батарей или аккумуляторов во вспышке, при использовании внешнего источника питания обязательно).

Характеристики: