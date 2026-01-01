Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II

Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Вспышка Godox Ving V860 работает не от AA батарей и не от внешнего блока питания, а от собственного сменного литий-ионного аккумулятора 11,1 В емкостью 2000 мАч. Имеет встроенный мощный преобразователь,что положительно сказалось на скорости перезаряда, не больше 1,5 секунды на полной мощности.
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Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.
Grifon SB-FW140 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для работы с относительно крупными объектами или, например, в качестве рисующего света при съемке групповых портретов. Байонет Bowens. Вес - 2,25 кг.
Стойка легкая QZSD SL-255 с максимальной рабочей высотой 185 см.
Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Предназанчена для работы как на открытом воздухе и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48,5 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 185 см. Минимальная рабочая высота - 45 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.
Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 используется для питания и зарядки аккумуляторной батареи внешних камер серии Godox Ving от сети переменного тока 240V или автомобильного прикуривателя. Оно просто и понятно в использовании.