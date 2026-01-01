Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II

Артикул: MTG-0040

Вспышка Godox Ving V860 работает не от AA батарей и не от внешнего блока питания, а от собственного сменного литий-ионного аккумулятора 11,1 В емкостью 2000 мАч. Имеет встроенный мощный преобразователь,что положительно сказалось на скорости перезаряда, не больше 1,5 секунды на полной мощности.