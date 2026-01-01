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Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II
Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II
Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II

Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II

Godox
Артикул: MTG-0040

Вспышка Godox Ving V860 работает не от AA батарей и не от внешнего блока питания, а от собственного сменного литий-ионного аккумулятора 11,1 В емкостью 2000 мАч. Имеет встроенный мощный преобразователь,что положительно сказалось на скорости перезаряда, не больше 1,5 секунды на полной мощности.

Описание

Godox VB18 аккумулятор для вспышек V860II

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