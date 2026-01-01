Godox Sx кабель питания для вспышек Sony

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель питания Godox Sx для подключения вспышек Sony к аккумуляторному блоку питания Godox PB820 и PB960. Присоединение вспышки к аккумуляторному блоку значительно увеличивает время работы устройства и сокращает время перезарядки.
Кабель питания выбирается в зависимости от модели вспышки и подходит для Sony HVL-F58AM, а также других моделей вспышек с таким же типом входного порта питания.
Витой провод может достигать длины до 1.5 м.
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