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Godox C20 зарядное устройство для аккумуляторов VB20
Godox C20 зарядное устройство для аккумуляторов VB20

Godox C20 зарядное устройство для аккумуляторов VB20

Godox
Артикул: MTG-0044

Сетевое зарядное устройство Godox C20 для литий-ионных аккумуляторов Godox VB-20, которые используются во вспышках Godox Ving V350. Работает от сетей переменного тока от 100 до 240 В. Заряжает аккумулятор приблизительно за 2,5 часа. Имеется светодиодная индикация хода зарядки (25%,50%,75%,100%).

Описание

Godox C20 зарядное устройство для аккумуляторов VB20

Комплектация

  • Зарядное устройство Godox C20 для аккумуляторов VB20.
  • Съемный шнур питания со стандартной 2-контактной вилкой для розетки.

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