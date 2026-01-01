Godox C20 зарядное устройство для аккумуляторов VB20

Артикул: MTG-0044

Сетевое зарядное устройство Godox C20 для литий-ионных аккумуляторов Godox VB-20, которые используются во вспышках Godox Ving V350. Работает от сетей переменного тока от 100 до 240 В. Заряжает аккумулятор приблизительно за 2,5 часа. Имеется светодиодная индикация хода зарядки (25%,50%,75%,100%).