Lastolite LS2472 Ezybox Hotshoe софтбокс 76 см в комплекте с кронштейном и стойкой

Артикул: OLE-0526

Lastolite LS2472 Ezybox Hotshoe – комплект из квадратного софтбокса размером 76 см, кронштейна с пластиной для крепления Mark II и четырехсекционной стойки высотой 25,4 см. Софтбокс устанавливается на накамерную вспышку и используется для смягчения светового потока. Легко собирается. Для переноски стоек и осветителей предусмотрен чехол с плечевым ремнем.