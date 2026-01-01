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Lastolite LS2472 Ezybox Hotshoe софтбокс 76 см в комплекте с кронштейном и стойкой

Lastolite LS2472 Ezybox Hotshoe софтбокс 76 см в комплекте с кронштейном и стойкой

Lastolite
Артикул: OLE-0526

Lastolite LS2472 Ezybox Hotshoe – комплект из квадратного софтбокса размером 76 см, кронштейна с пластиной для крепления Mark II и четырехсекционной стойки высотой 25,4 см. Софтбокс устанавливается на накамерную вспышку и используется для смягчения светового потока. Легко собирается. Для переноски стоек и осветителей предусмотрен чехол с плечевым ремнем.

Описание

Lastolite LS2472 Ezybox Hotshoe софтбокс 76 см в комплекте с кронштейном и стойкой

Комплектация

   

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