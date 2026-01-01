Lastolite LS2471 Ezybox Hotshoe софтбокс 54 см в комплекте с кронштейном и стойкой

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LS2471 Ezybox Hotshoe – комплект из софтбокса Lastolite LS2462 Ezybox Hotshoe размером 54x54 см, кронштейна с пластиной для крепления Mark II и четырехсекционной стойки высотой 25,4 см. Софтбокс устанавливается на накамерную вспышку и используется для смягчения светового потока. Легко собирается. Для переноски стоек и осветителей предусмотрен чехол с плечевым ремнем.
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