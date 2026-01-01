Lastolite LS2470 Ezybox Hotshoe комплект софтбокс 38 см кронштейн и стойка

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LS2470 Ezybox Hotshoe – комплект светового оборудования, в который входит быстрораскладной софтбокс 38x38 см, кронштейн и стойка. Набор комплектуется крепежами для вспышки, ручкой держателя и чехлами для стойки и софтбокса.
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