Lastolite LS2470 Ezybox Hotshoe комплект софтбокс 38 см кронштейн и стойка

Артикул: NVF-5051

Lastolite LS2470 Ezybox Hotshoe – комплект светового оборудования, в который входит быстрораскладной софтбокс 38x38 см, кронштейн и стойка. Набор комплектуется крепежами для вспышки, ручкой держателя и чехлами для стойки и софтбокса.