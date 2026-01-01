Saramonic SmartMic+ UC микрофон для смартфонов (вход USB-C)

Артикул: DAN-2656

Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ UC (вход USB-C).

Легкий компактный кардиоидный микрофон для продуктов на базе Android. Устройство совместимо с девайсами USB Type-C. Разъем 3,5 мм для наушников на задней панели позволяет проводить мониторинг звука во время записи. Имеет надежный механизм крепления к смартфону. Диапазон частот от 75 Гц до 20 КГц, чувствительность -35±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, соотношение сигнал/шум 75 дБ.