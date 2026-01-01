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Saramonic SR-AX100 накамерный микшер
Saramonic SR-AX100 накамерный микшер
Saramonic SR-AX100 накамерный микшер
Saramonic SR-AX100 накамерный микшер

Saramonic SR-AX100 накамерный микшер

Saramonic
Артикул: DAN-2667

Накамерный микшер Saramonic SR-AX100.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два монофонических входных разъема мини-джек обеспечивают подключение двух микрофонов различного типа и направленности.

Описание

Мониторный стереовход прибора дает возможность параллельно вести запись с пульта. Уровень звука может регулироваться поканально. 

Микшер не требует дополнительного питания. Устройство выполнено в прочном алюминиевом корпусе. Для крепления на камеру предусмотрена лапка, устанавливаемая в разъем горячий башмак. Кроме того, на корпусе микшера предусмотрены три слота для крепления дополнительных аксессуаров и микрофонов, а стереофонический выход с разъемом мини-джек позволяет подключить микшер практически к любой фото- и видеокамере с аудиовходом.

Характеристики:

  • аудиовходы - 2 моно мини-джек 3,5 мм, 1 стерео мини-джек 3,5 мм
  • аудиовыходы - 1 стерео мини-джек 3,5 мм
  • частотный диапазон - 20 Гц- 20 кГц (±1,5 дБ)
  • регулировка уровня звука - поканальная, мин. -35 дБ
  • размер - 76х55х58 мм
  • вес - 153 г

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