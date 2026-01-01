Saramonic SR-AX100 накамерный микшер

Описание

Мониторный стереовход прибора дает возможность параллельно вести запись с пульта. Уровень звука может регулироваться поканально.

Микшер не требует дополнительного питания. Устройство выполнено в прочном алюминиевом корпусе. Для крепления на камеру предусмотрена лапка, устанавливаемая в разъем горячий башмак. Кроме того, на корпусе микшера предусмотрены три слота для крепления дополнительных аксессуаров и микрофонов, а стереофонический выход с разъемом мини-джек позволяет подключить микшер практически к любой фото- и видеокамере с аудиовходом.

Характеристики: