Артикул: MTG-3341

Selens 842742 Texture Background Fabric Lotus root 48 фон с текстурой 70*100 cm. Художественный фон размером 70х100 см. Изготовлен на нетканной основе, окрашен с одной стороны. Рисунок фона имеет текстуру. Можно сворачить для хранения и транспортировки. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта.