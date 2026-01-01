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Selens 842247 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 70*100 cm
Selens 842247 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 70*100 cm
Selens 842247 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 70*100 cm
Selens 842247 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 70*100 cm
Selens 842247 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 70*100 cm

Selens 842247 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 70*100 cm

Selens
Артикул: MTG-3327

Selens 842247 Texture background cloth Dark Grey 107 темно-серый он с текстурой 70*100 cm. Художественный фон размером 70х100 см. Изготовлен на нетканой основе, окрашен с одной стороны. Рисунок фона имеет текстуру. Можно сворачивать для хранения и транспортировки. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта.

Описание

Текстурированный фон Selens 842247 Dark Grey (70×100 см)

Компактный текстурированный темно-серый фон Selens 842247 предназначен для предметной съемки, макросъемки и творческих фотосессий. Его размер 70×100 см и темно-серый цвет с выраженной фактурой позволяют создавать выразительные кадры без использования громоздкого оборудования.

Характеристики

  • Размер: 70 × 100 см.
  • Цвет: Dark Grey (темно-серый).
  • Тип: Текстурированный фон (тканевая основа).

Применение

Фон идеально подходит для фотографов и видеографов, работающих с объектами среднего и малого размера:

  • Предметная съемка: Создание стильных фонов для ювелирных изделий, электроники, косметики и продуктов.
  • Макро-фотография: Текстура на фоне помогает подчеркнуть детали объекта.
  • Флаги: Для удобной работы и контроля света рекомендуется использовать флаги для предметной съемки

Особенности

Рельефная поверхность дает интересную игру света и тени, что придает снимкам характерный винтажный или промышленный стиль. Компактный размер позволяет использовать фон на небольшом столе, экономя место в студии.

Темно-серый фон для предметной съемки

Темно-серые тона ассоциируются с премиальностью, строгостью и элегантностью . Такой фон идеально подходит для товаров класса люкс: дорогих часов, ювелирных украшений с бриллиантами, элитного алкоголя и парфюма. Он не перетягивает внимание на себя, а создает для объекта достойное «окружение», подчеркивая его статус

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