Selens 842247 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 70*100 cm

Текстурированный фон Selens 842247 Dark Grey (70×100 см)
Компактный текстурированный темно-серый фон Selens 842247 предназначен для предметной съемки, макросъемки и творческих фотосессий. Его размер 70×100 см и темно-серый цвет с выраженной фактурой позволяют создавать выразительные кадры без использования громоздкого оборудования.
Характеристики
- Размер: 70 × 100 см.
- Цвет: Dark Grey (темно-серый).
- Тип: Текстурированный фон (тканевая основа).
Применение
Фон идеально подходит для фотографов и видеографов, работающих с объектами среднего и малого размера:
- Предметная съемка: Создание стильных фонов для ювелирных изделий, электроники, косметики и продуктов.
- Макро-фотография: Текстура на фоне помогает подчеркнуть детали объекта.
- Флаги: Для удобной работы и контроля света рекомендуется использовать флаги для предметной съемки
Особенности
Рельефная поверхность дает интересную игру света и тени, что придает снимкам характерный винтажный или промышленный стиль. Компактный размер позволяет использовать фон на небольшом столе, экономя место в студии.
Темно-серый фон для предметной съемки
Темно-серые тона ассоциируются с премиальностью, строгостью и элегантностью . Такой фон идеально подходит для товаров класса люкс: дорогих часов, ювелирных украшений с бриллиантами, элитного алкоголя и парфюма. Он не перетягивает внимание на себя, а создает для объекта достойное «окружение», подчеркивая его статус