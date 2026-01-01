Selens 842247 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 70*100 cm

Описание

Текстурированный фон Selens 842247 Dark Grey (70×100 см)

Компактный текстурированный темно-серый фон Selens 842247 предназначен для предметной съемки, макросъемки и творческих фотосессий. Его размер 70×100 см и темно-серый цвет с выраженной фактурой позволяют создавать выразительные кадры без использования громоздкого оборудования.

Характеристики

Размер: 70 × 100 см.

70 × 100 см. Цвет: Dark Grey (темно-серый).

Dark Grey (темно-серый). Тип: Текстурированный фон (тканевая основа).

Применение

Фон идеально подходит для фотографов и видеографов, работающих с объектами среднего и малого размера:

Предметная съемка: Создание стильных фонов для ювелирных изделий, электроники, косметики и продуктов.

Создание стильных фонов для ювелирных изделий, электроники, косметики и продуктов. Макро-фотография: Текстура на фоне помогает подчеркнуть детали объекта.

Текстура на фоне помогает подчеркнуть детали объекта. Флаги: Для удобной работы и контроля света рекомендуется использовать флаги для предметной съемки

Особенности

Рельефная поверхность дает интересную игру света и тени, что придает снимкам характерный винтажный или промышленный стиль. Компактный размер позволяет использовать фон на небольшом столе, экономя место в студии.

Темно-серый фон для предметной съемки

Темно-серые тона ассоциируются с премиальностью, строгостью и элегантностью . Такой фон идеально подходит для товаров класса люкс: дорогих часов, ювелирных украшений с бриллиантами, элитного алкоголя и парфюма. Он не перетягивает внимание на себя, а создает для объекта достойное «окружение», подчеркивая его статус