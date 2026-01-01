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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens 842246 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 50*70 cm. Художественный фон размером 50х70 см. Изготовлен на нетканной основе, окрашен с одной стороны. Рисунок фона имеет текстуру. Можно сворачить для хранения и транспортировки. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта.
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