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-5 %
Selens 842246 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 50*70 cm
Selens 842246 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 50*70 cm
Selens 842246 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 50*70 cm
Selens 842246 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 50*70 cm

Selens 842246 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 50*70 cm

Selens
Артикул: MTG-3328

Selens 842246 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 50*70 cm. Художественный фон размером 50х70 см. Изготовлен на нетканной основе, окрашен с одной стороны. Рисунок фона имеет текстуру. Можно сворачить для хранения и транспортировки. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта.

Описание

Selens 842246 Texture background cloth Dark Grey 107 фон с текстурой 50*70 cm

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