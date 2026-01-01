Артикул: MTG-3333

Selens 842239 Texture Background Fabric Turquoise Green 05 фон с текстурой 70*100 cm. Художественный фон размером 70х100 см. Изготовлен на нетканной основе, окрашен с одной стороны. Рисунок фона имеет текстуру. Можно сворачить для хранения и транспортировки. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта.