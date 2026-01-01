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-5 %
Selens 842223 Texture background cloth Rock Grey 67 фон с текстурой 70*100 cm
Selens 842223 Texture background cloth Rock Grey 67 фон с текстурой 70*100 cm
Selens 842223 Texture background cloth Rock Grey 67 фон с текстурой 70*100 cm
Selens 842223 Texture background cloth Rock Grey 67 фон с текстурой 70*100 cm
Selens 842223 Texture background cloth Rock Grey 67 фон с текстурой 70*100 cm

Selens 842223 Texture background cloth Rock Grey 67 фон с текстурой 70*100 cm

Selens
Артикул: MTG-3335

Selens 842223 Texture background cloth Rock Grey 67 фон с текстурой 70*100 cm. Художественный фон размером 70х100 см. Изготовлен на нетканной основе, окрашен с одной стороны. Рисунок фона имеет текстуру. Можно сворачить для хранения и транспортировки. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта.

Описание

Selens 842223 Texture background cloth Rock Grey 67 фон с текстурой 70*100 cm

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