П-Фото NVF-790 нетканый фон 0,7х1,3 м бархатный белый

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.
Используется для предметной съемки.
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Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual – комплект, который состоит из штатива и головки.
Трехсекционный алюминиевый штатив имеет возможность поворота центральной колонны на 90 градусов и в горизонтальное положение. Ножки с усиленными клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. 3D-голова со стандартной съемной площадкой 200PL снабжена пузырьковым уровнем. Оснащена ручками, которые могут находиться в двух положениях: задвинуты (для того, чтобы помещалась в чехол без разборки) и выдвинуты для съемки. Максимальная нагрузка 4 кг.