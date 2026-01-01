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П-Фото NVF-790 нетканый фон 0,7х1,3 м бархатный белый

П-Фото NVF-790 нетканый фон 0,7х1,3 м бархатный белый

П-Фото
Артикул: NVF-787

Фон студийный П-Фото изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.

Используется для предметной съемки.

Описание

П-Фото NVF-790 нетканый фон 0,7х1,3 м бархатный белый

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