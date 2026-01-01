images
П-Фото (1203-21045) нетканый фон 2,1х5,0 м бархатный зеленый

П-Фото (1203-21045) нетканый фон 2,1х5,0 м бархатный зеленый

П-Фото
Артикул: NVF-5178

Фон студийный  Fotokvant изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.

Описание

Фон намотан на картонную трубу. Размер позволяет снять одного человека в полный рост.

Комплектация

1 шт.

Полезные ссылки:

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии.

Что такое нетканый фон?

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Видеоурок &quot;10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки&quot;
Видеоурок "10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки"
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.