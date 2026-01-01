Kupo Gaffa Tape Blue (GT550BU) тейп синий полуматовый 48 мм x 50 м

Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO Gaffa Tape Blue – клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. на неровных поверхностях. Лента прочная и не оставляет следов. Размер – 48 мм х 50 м. Цвет – синий, полуматовый.
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Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 205 Half C.T. Orange .
Преобразует световую температуру 5700К в 3800K.
Пропускная способность фильтра - 70,6%
Коэффициент поглощения - 0,15
Цена указана за один погонный метр.