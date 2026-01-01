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Kupo Gaffa Tape Blue (GT550BU) тейп синий полуматовый 48 мм x 50 м

Kupo Gaffa Tape Blue (GT550BU) тейп синий полуматовый 48 мм x 50 м

Kupo
Артикул: OLE-1181

KUPO Gaffa Tape Blue – клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. на неровных поверхностях. Лента прочная и не оставляет следов. Размер – 48 мм х 50 м. Цвет – синий, полуматовый.

Описание

Kupo Gaffa Tape Blue (GT550BU) тейп синий полуматовый 48 мм x 50 м

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