Kupo Gaffa Tape Blue (GT550BU) тейп синий полуматовый 48 мм x 50 м

Артикул: OLE-1181

KUPO Gaffa Tape Blue – клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. на неровных поверхностях. Лента прочная и не оставляет следов. Размер – 48 мм х 50 м. Цвет – синий, полуматовый.