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-8 %
Wansen BS-1014-841360 Champagne Color шелковый фон 1×1.4 м шампань
Wansen BS-1014-841360 Champagne Color шелковый фон 1×1.4 м шампань
Wansen BS-1014-841360 Champagne Color шелковый фон 1×1.4 м шампань
Wansen BS-1014-841360 Champagne Color шелковый фон 1×1.4 м шампань
Wansen BS-1014-841360 Champagne Color шелковый фон 1×1.4 м шампань

Wansen BS-1014-841360 Champagne Color шелковый фон 1×1.4 м шампань

Wansen
Артикул: DAN-9386

Wansen BS-1014-841360 Champagne Color шелковый фон 1x1.4 м шампань.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок. 

Описание

  • Цвет - шампань
  • Размер - 100х140 см
  • Материал - шелк

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