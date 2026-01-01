Wansen BS-1014-841360 Champagne Color шелковый фон 1×1.4 м шампань

- Цвет - шампань
- Размер - 100х140 см
- Материал - шелк
Бумажный фон Savage (76-86) Mocha бежевый мокко- бемашный фон известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.