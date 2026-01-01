Wansen PB-1230 BLUE фон пластиковый голубой 1,2х3 м

Арт. DAN-5761

Фон бумажный Vibrantone VBRT2208 Foggy Grey 08, размер - 2,1x11 м, цвет - светло-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.



