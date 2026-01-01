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Wansen PB-1230 BLUE фон пластиковый голубой 1,2х3 м
Wansen PB-1230 BLUE фон пластиковый голубой 1,2х3 м
Wansen PB-1230 BLUE фон пластиковый голубой 1,2х3 м

Wansen PB-1230 BLUE фон пластиковый голубой 1,2х3 м

Wansen
Артикул: DAN-7870

Фон пластиковый Wansen PB-1230 голубой, размер - 1,2х3 м.

Пластиковый, матовый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х3 м.

Описание

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и очень долговечен.

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