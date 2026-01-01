images
Superior 9270 SLATE GREY MATT фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет грифельный-серый

Superior 9270 SLATE GREY MATT фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет грифельный-серый

Superior
Артикул: FTR-1095

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.

Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

Описание

Superior 9270 SLATE GREY MATT фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет грифельный-серый

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Wansen PB-1020 фон пластиковый голубой 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый голубой 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый голубой 1х2 м
Арт. DAN-7849
Wansen PB-1020 фон пластиковый голубой 1х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1020 голубой, размер - 1х2 м. Пластиковый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

1 250 ₽
В корзину

Видео

Экшен камера. Хроники достижений
Экшен камера. Хроники достижений
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.