Superior 9270 SLATE GREY MATT фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет грифельный-серый

Арт. DAN-7849Wansen PB-1020 фон пластиковый голубой 1х2 м
Наличие
более 10 шт
Фон пластиковый Wansen PB-1020 голубой, размер - 1х2 м. Пластиковый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фон пластиковый Wansen PB-1020 голубой, размер - 1х2 м. Пластиковый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.