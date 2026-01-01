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FST 166 фон пластиковый персиковый матовый 60х130

FST 166 фон пластиковый персиковый матовый 60х130

FST
Артикул: MTG-1777

FST 166 фон пластиковый персиковый матовый 60х130.

Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 60х130 см. Цвет – персик.

Описание

FST 166 фон пластиковый персиковый матовый 60х130

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