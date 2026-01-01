Фон пластиковый Wansen PB-1220 голубой, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый, матовый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST 166 фон пластиковый персиковый матовый 60х130.
Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 60х130 см. Цвет – персик.
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Фон пластиковый Wansen PB-1220 голубой, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый, матовый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3.
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.
Специальное устройство, функционирующее по принципу операторской рельсовой тележки, используется в кинопроизводстве для создания клипов и рекламных роликов. Максимальная нагрузка 7 кг. Диапазон перемешения каретки 80-67 см.