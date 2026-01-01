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FST 100х120 W фон пластиковый белый матовый

FST 100х120 W фон пластиковый белый матовый

FST
Артикул: NVF-5706

FST 100х120 W – фон студийный матовый пластиковый.

Цвет белый. Размер 1х1,2 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

FST 100х120 W фон пластиковый белый матовый

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