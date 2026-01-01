FST 100х120 W фон пластиковый белый матовый

Grifon LED 550 - фотобокс 50х50х50 см со светодиодным освещением. Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST 100х120 W – фон студийный матовый пластиковый.
Цвет белый. Размер 1х1,2 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Grifon LED 550 - фотобокс 50х50х50 см со светодиодным освещением. Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.
FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
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