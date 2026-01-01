П-Фото (1202-1004) фон пластиковый 1,0х1,4 м синий матовый

Арт. NVF-6401Grifon CL-C47 зажим-клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт
Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото матовый пластиковый.
Цвет белый. Размер 1,0х1,4 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.