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П-Фото (1202-1004) фон пластиковый 1,0х1,4 м синий матовый

П-Фото (1202-1004) фон пластиковый 1,0х1,4 м синий матовый

П-Фото
Артикул: FTR-508

Фон студийный П-Фото матовый пластиковый.

Цвет белый. Размер 1,0х1,4 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-1004) фон пластиковый 1,0х1,4 м синий матовый

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