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П-Фото 1202-0705 фон пластиковый 0,7х1,0 м светло-серый

П-Фото 1202-0705 фон пластиковый 0,7х1,0 м светло-серый

П-Фото
Артикул: FTR-803

Фон студийный Fotokvant матовый пластиковый.

Цвет белый. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото 1202-0705 фон пластиковый 0,7х1,0 м светло-серый

Комплектация

Полезные ссылки:

Предметная съемка. Все, что нужно знать фотографу

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии. Пластиковый фон

(1202-0705)

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