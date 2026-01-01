П-Фото (1202-10061) фон пластиковый 1,0х1,4 м черный матовый/глянцевый

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото глянцевый пластиковый.
Цвет черный. Размер 1,0х1,4 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
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