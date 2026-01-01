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П-Фото (1202-10061) фон пластиковый 1,0х1,4 м черный матовый/глянцевый

П-Фото (1202-10061) фон пластиковый 1,0х1,4 м черный матовый/глянцевый

П-Фото
Артикул: FTR-798

Фон студийный П-Фото глянцевый пластиковый.

Цвет черный. Размер 1,0х1,4 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-10061) фон пластиковый 1,0х1,4 м черный матовый/глянцевый

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