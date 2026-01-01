П-Фото (1202-0733) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный матовый/глянцевый

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото матовый/глянцевый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Grifon FL-305A – это профессиональный осветительный патрон на 4 лампы Е27, который позволяет создать мощный источник постоянного света. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Grifon SB-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку и LED-приборы для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,9 кг. Прибор и стойка приобретаются отдельно.
Fotokvant BP-0204 GREEN - фон для фотобокса BOX-22 LED и BOX-23 LED, зеленого цвета.
Пластиковый фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Размер фона - 21х48 см.