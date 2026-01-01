П-Фото (1202-0733) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный матовый/глянцевый

Арт. NVF-7200

Grifon FL-305A – это профессиональный осветительный патрон на 4 лампы Е27, который позволяет создать мощный источник постоянного света. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт.