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П-Фото (1202-0733) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный матовый/глянцевый
П-Фото (1202-0733) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный матовый/глянцевый

П-Фото (1202-0733) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный матовый/глянцевый

П-Фото
Артикул: FTR-797

Фон студийный П-Фото матовый/глянцевый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-0733) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный матовый/глянцевый

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