П-Фото (1202-1201) фон пластиковый 1,0х1,4 м белый глянцевый с двух сторон

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото (1202-1201) глянцевый пластиковый.
Цвет белый. Размер 1,0х1,4 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.