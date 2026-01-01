LAXY №66 фон пластиковый художественный

Фон Wansen PB-0710-03 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 0,7х1 м.
Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Художественный пластиковый фон LAXY №66.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует светлый камень с черным рисунком.
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Фон Wansen PB-0710-03 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 0,7х1 м.
Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Художественный пластиковый фон LAXY №38.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен фантазийный рисунок в золотых и зеленых тонах.
Художественный пластиковый фон LAXY №40.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен зеленый лист монстеры.
Художественный пластиковый фон LAXY №30.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует паркетную доску.
Художественный пластиковый фон LAXY №56.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона изображает два отрезка каната на светлом фоне.