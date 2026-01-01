LAXY №66 фон пластиковый художественный

Арт. DAN-4792

Художественный пластиковый фон LAXY №38.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен фантазийный рисунок в золотых и зеленых тонах.