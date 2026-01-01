Superior 93 Arctic White фон бумажный 0,6x11 м цвет арктический белый (супер-белый)

Colorama Royal Purple 592 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон Superior 93 Arctic White, цвет арктический белый (супер-белый), размер - 0,6x11 м.
Бумажный фон известной американской фирмы Superior. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке. Плотность фона - 145 г/м2
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Colorama Royal Purple 592 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.