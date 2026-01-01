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Superior 49 Mardi Gras фон бумажный 2,72x11м цвет малиновый
Superior 49 Mardi Gras фон бумажный 2,72x11м цвет малиновый
Superior 49 Mardi Gras фон бумажный 2,72x11м цвет малиновый
Superior 49 Mardi Gras фон бумажный 2,72x11м цвет малиновый
Superior 49 Mardi Gras фон бумажный 2,72x11м цвет малиновый

Superior 49 Mardi Gras фон бумажный 2,72x11м цвет малиновый

Superior
Артикул: FTR-1086

Бумажный фон известной американской фирмы Superior. Размер 2,72х11,0 метров.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке. Плотность фона – 145 г/м2.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

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