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Savage (35-86) Holly фон бумажный 2,18x11 м насыщенный зеленый
Savage (35-86) Holly фон бумажный 2,18x11 м насыщенный зеленый
Savage (35-86) Holly фон бумажный 2,18x11 м насыщенный зеленый
Savage (35-86) Holly фон бумажный 2,18x11 м насыщенный зеленый

Savage (35-86) Holly фон бумажный 2,18x11 м насыщенный зеленый

Savage
Артикул: FTR-730

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости.

С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Описание

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

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