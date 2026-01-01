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Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab 061 Sweet Pink фон бумажный cладко-розовый 2.72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
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