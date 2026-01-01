Артикул: MTG-3323

Fotokvant BGP-1011-56 Scarlet фон бумажный 1х11 м скарлет. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.