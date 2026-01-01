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Falcon Eyes BackDrop 10 фон бумажный хаки 2,72x10 м

Falcon Eyes BackDrop 10 фон бумажный хаки 2,72x10 м

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9510

Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 м — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет - хаки.

Описание

Бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. С помощью бумажного фона фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. 

Фон изготавливается из высокопрочной, качественной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м² и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Поставляется в виде рулона в коробке.

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