Ella Bella COROBUFF WHITE (11011) фон бумажный гофрированный белый 120x250 см

Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона гофрированная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Размер фона, м – 1,2х2,5. Цвет – белый.
Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.