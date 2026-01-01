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Ella Bella COROBUFF WHITE (11011) фон бумажный гофрированный белый 120x250 см

Ella Bella COROBUFF WHITE (11011) фон бумажный гофрированный белый 120x250 см

Ella Bella
Артикул: DAN-5073

Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона гофрированная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Размер фона, м – 1,2х2,5. Цвет – белый.

Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Описание

Ella Bella COROBUFF WHITE (11011) фон бумажный гофрированный белый 120x250 см

Комплектация

    

 

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