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Colorama Greenscreen фон бумажный 3.55 x15 m зеленый хромакей

Colorama Greenscreen фон бумажный 3.55 x15 m зеленый хромакей

Colorama
Артикул: DAN-4588

Фон бумажный Colorama Greenscreen, размер - 3,55x15 м, зеленый хромакей.

Фон изготовлен из высококачественной бумаги с мелкозернистой неотражающей поверхностью. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Размер - 3,55х15 м.

Описание

Colorama Greenscreen фон бумажный 3.55 x15 m зеленый хромакей

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