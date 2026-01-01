Colorama Greenscreen фон бумажный 3.55 x15 m зеленый хромакей

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон бумажный Colorama Greenscreen, размер - 3,55x15 м, зеленый хромакей.
Фон изготовлен из высококачественной бумаги с мелкозернистой неотражающей поверхностью. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Размер - 3,55х15 м.
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